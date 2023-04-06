На Сарненщині чоловіка затримали за вбивство вагітної дружини

Близько першої години ночі сьогодні, шостого квітня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 54-річної жительки села Дроздинь колишнього Рокитнівського району, що від завданих ножових поранень зятем померла її 20-річна донька.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи відділення №2 (смт Рокитне), ГУНП в Рівненській області та криміналістична лабораторія.

За результатами проведених першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що того дня між подружжям, які проживали у селі Старе Село, сталася чергова сварка. 20-річна дружина, яка була при надії, поїхала до батьків у село Дроздинь. Услід за нею приїхав і 27-річний чоловік. Після чергового з’ясування стосунків він зайшов за нею у спальню узятим на кухні ножем і наніс, попередньо, три удари в шию дружині. Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків.

Зловмисник, який був у стані алкогольного сп’яніння, із місця події втік — його на околиці села оперативно розшукали працівники карного розшуку та доставили до відділення поліції.

Слідчі відділення поліції №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП за фактом умисного вбивства жінки, яка перебувала у стані вагітності, розпочали досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Причетного до скоєного особливо тяжкого злочину затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області