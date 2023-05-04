На Сарненщині під колесами гужової підводи загинув 10-річний хлопчик
Повідомлення про трагічний випадок на вулиці Шевченка у селі Дроздинь колишнього Рокитнівського району надійшло до поліції сьогодні, четвертого травня, близько 11:30 години від медиків.
Попередньо відомо, що 10-річний місцевий житель перебував на саморобній дерев’яній платформі, яка з’єднувала трактор із прикріпленою до нього гужовою підводою.
Під час руху транспортного засобу під керуванням 70-річного дідуся малолітній випав та потрапив під колеса воза.
Від отриманих травм малолітній загинув.
На місці події працює слідчий слідчого управління та слідчо-оперативна група ВП № 2 (смт Рокитне).
Поліцейські встановлюють усі обставини летальної автопригоди.
Відділ комунікації поліції в Рівненській областіTweet