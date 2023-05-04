На Сарненщині під колесами гужової підводи загинув 10-річний хлопчик

Повідомлення про трагічний випадок на вулиці Шевченка у селі Дроздинь колишнього Рокитнівського району надійшло до поліції сьогодні, четвертого травня, близько 11:30 години від медиків.

Попередньо відомо, що 10-річний місцевий житель перебував на саморобній дерев’яній платформі, яка з’єднувала трактор із прикріпленою до нього гужовою підводою.

Під час руху транспортного засобу під керуванням 70-річного дідуся малолітній випав та потрапив під колеса воза.

Від отриманих травм малолітній загинув.

На місці події працює слідчий слідчого управління та слідчо-оперативна група ВП № 2 (смт Рокитне).

Поліцейські встановлюють усі обставини летальної автопригоди.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області