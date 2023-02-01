На Шепетівщині затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві односельця

З цією метою він підпалив будинок потерпілого. В результаті пожежі власник оселі загинув. За даним фактом слідчі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Подія відбулась вчора, 30 січня, у с. Білогородка, що на Ізяславщині.

Напередодні ввечері між 32-річним місцевим жителем та його 50-річним сусідом відбувся конфлікт. Чоловіки пиячили, між ними розпочалась сварка.

Тоді зловмисник, щоб помститися, підпалив будинок опонента. В результаті пожежі власник оселі загинув.

Правоохоронці спільно з вогнеборцями оперативно прибули на місце події. Пожежу загасили, а підпалювача затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції вручили зловмиснику підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області