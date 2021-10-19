СБУ блокувала канал нелегальної «міграції» в ЄС за підробними документами

Служба безпеки України викрила та блокувала схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисники «допомагали» клієнтам виїхати в країни ЄС за сфальшованими документами. Вартість такої послуги з однієї людини становила $5 тис.

За інформацією СБУ, організатором схеми є мешканець Хмельницької області. Він працював страховим агентом і «клієнтів на міграцію» знаходив завдяки особистим зв’язкам.

Послуги надавалися «під ключ»: включаючи закордонний та внутрішні паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення, тощо. Фальшовані документи виготовлялися з використанням оригінальних бланків і були аналогом європейських документів.

Спершу їх «клієнтами» були лише українці. Але згодом ділки почали «обслуговувати» й іноземців.

Правоохоронці затримали організатора схеми у Хмельницькому під час одержання ним траншу за пакет документів для виїзду до Литовської республіки – 61 тис грн. «Клієнт» мав отримати литовські закордонний та внутрішній паспорти, а також посвідчення водія зразка Литовської республіки.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та виявлення і притягнення до відповідальності інших причетних до шахрайської схеми осіб. Також перевіряється інформація щодо спільників зловмисника за кордоном, оскільки бланки підробних документів були оригінальними.

Викриття незаконної діяльності проводилося співробітниками СБУ та слідчими Нацполіції в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ