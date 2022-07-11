На столичних Позняках затримали серійного грабіжника

Зловмисник протягом тижня пограбував трьох літніх жінок. За скоєні злочини в умовах воєнного стану фігуранту загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До Дарницького управління поліції майже одночасно звернулися три пенсіонерки. Заявниці повідомили, що у під’їздах власних багатоповерхових будинків вони зазнали нападу від невідомого. Чоловік силою відібрав у потерпілих золоті прикраси.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима, під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції підрозділу встановили місцезнаходження нападника та затримали його:

«Ним виявився раніше судимий за аналогічні правопорушення 38-річний киянин, який зухвало зривав з жінок золоті прикраси. У всіх трьох випадках фігурант відслідковував жінок похилого віку біля багатоповерхівок. Разом зі своєю жертвою він заходив до під’їзду та у загальному коридорі або у ліфті зривав з пенсіонерок ювелірні вироби».

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили частину речових доказів. Наразі фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі Дарницького управління поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7-ми до 10-ти років.

В рамках проведення досудового розслідування поліція встановлює причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва