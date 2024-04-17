«Інвестування» в іноземну валюту завершилося для жителя Тернополя втратою ₴350 тисяч

Хотів отримати прибуток, натомість втратив значну суму грошей житель обласного центру. Чоловік через свою довірливість повідомив шахраям конфіденційні дані до своїх банківських рахунків і, як наслідок, – звідти викрали 350 тисяч гривень.

Як встановили працівники Тернопільського районного управління поліції, потерпілий хотів підзаробити, займаючись біржовою торгівлею.

Для цього вирішив скористався послугами фірми, яку знайшов в інтернеті, яка нібито надавала консультаційні послуги з цього виду діяльності. Чоловік деякий час спілкувався з її представником. Аферист надавав інструкції, як здійснити купівлю валюти на біржах. Відтак дізнався у тернополянина конфіденційні дані до його рахунків: номера карток, пін-коди та CVV-коди. У результаті, з двох банківських карток потерпілого викрали 90 тисяч гривень, ще 260 тисяч гривень «вивели» з його електронного кабінету. Загальна сума – 350 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетних до злочину осіб.

Поліцейські вкотре застерігають жителів області не довіряти незнайомцям:

– у жодному разі не розголошуйте свої особисті дані та дані банківських карток невідомим особам;

– запам’ятайте: пін-код картки, пароль доступу до рахунку або послуг банку, CVV-код картки, строк її дії – це конфіденційна інформація;

– шукайте в інтернеті відгуки про фірму, послугами якої хочете скористатися;

– проявляйте пильність про спілкуванні з невідомими людьми, особливо, коли мова йде про гроші.

У разі підозри шахрайських дій, блокуйте свою картку і телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області