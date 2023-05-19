У Києві затримали чоловіка, який побив водія та поцупив його авто

Порушник вдарив керманича, сів у його автомобіль та невдовзі скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Відтепер фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що на проспекті Оболонському невідомий вдарив його та викрав автомобіль марки «Мітсубісі Лансер». На місце виїхали патрульні, оперативники та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Для пошуку транспортного засобу була введена спеціальна поліцейська операція. У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку переглянули камери відеоспостереження, встановлені у рамках програми «Безпечне місто» та прослідкували рух авто. Відтак патрульні за отриманим орієнтуванням виявили іномарку та порушника за кермом на вулиці Левка Лук’яненка. За цей час чоловік встиг потрапити у ДТП.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – місцевий мешканець, 1984 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За погодження із Оболонською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва