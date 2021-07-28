Суд арештував нерухомість інспектора рибоохоронного патруля через хабар

Личаківський районний суд Львова наклав арешт нерухоме майно інспектора відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Львівщини Юрія Таратула, якого підозрюють у вимаганні та отриманні 30 тис. грн хабаря за не перешкоджання вирощуванню та реалізації риби. Крім того, інспектора посадили під домашній арешт на 60 днів.

Джерело: ухвала суду від 23 липня 2021 року.

Згідно з ухвалою суду, у липні 2021 року інспектор нібито домовився з директором СФГ «Короп», аби той поклав хабар 30 тис. грн в автомобіль «Hyundai Elantra». У свою чергу підозрюваний обіцяв не створювати перешкоди у законній діяльності з вирощування та реалізації рибної продукції. Після отримання хабаря посадовця затримали працівники ДБР, оглянули вищезгаданий автомобіль та вилучили його.

Інспектору інкримінують ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Слідчі припускали, що як покарання за хабар суд може призначити конфіскацію майна, і тому просили про накладення арешту, щоб підозрюваний не зміг нічого з ним зробити. Таким чином судом було арештовано: 2 земельні ділянки у Яворівському районі, приватний будинок, пилораму, насосну та млин. Стосовно арешту на вилучений слідчими автомобіль суд відмовив. Авто не належить інспекторові.

Слідчі також просили для інспектора тримання під вартою, але чоловік має на утриманні двох дітей та матір похилого віку, раніше не судимий і хорошу репутацію. Такі пом’якшуючі обставини суд врахував і призначив домашній арешт до 16 вересня поточного року. Його також відсторонили на 2 місяці від посади, оскільки той може перешкоджати досудовому розслідуванню.

Декларація

Згідно з останньою річною декларацією, Юрій Таратула справді володіє будинком в Дублянах площею понад 200 кв. м, млином, пилорамою, насосною, а також трьома ділянками і човном. Його дружина також має квартиру і ділянку в Дублянах, авто Kia Mohave 2011 року випуску, а син – мотоцикл. Крім того, у черні цього року інспектор придбав авто Toyota Camry 2007 року випуску. За 2020 рік інспектор задекларував майже 146 тис. грн зарплати, його дружина – ще 174 тис. грн. // Наші гроші