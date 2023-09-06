Суд переніс розгляд скарги Коломойського на 25 вересня

Київський апеляційний суд переніс на 12 годину 40 хв. 25 вересня розгляд скарги олігарха Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн грн у зв’язку з тим, що не надійшли матеріали справи з Шевченківського райсуду столиці.

Про це повідомив головуючий колегії суддів Віктор Глиняний, передає Укрінформ.

“У зв’язку з тим, що повний текст рішення Шевченківського райсуду столиці буде оголошено сьогодні о 12 годині і відповідно до суду не надійшли матеріали справи, суд вважає за необхідне перенести засідання на 12 годину 40 хв 25 вересня”, – сказав суддя Глиняний.

У свою чергу адвокати Коломойського протестували проти цієї дати, оскільки весь цей час їх підзахисний змушений буде перебувати у слідчому ізоляторі.

На засідання суду у середу правоохоронці не доставили Коломойського. На запитання судді, чому його немає у залі суду, прокурор Офісу генпрокурора Павло Олеша відповів, що йому про це нічого не відомо.

Водночас адвокат олігарха Олександр Лисак зазначив, що напередодні, 5 вересня, Коломойський висловив бажання прибути на судове засідання.

Після оголошення даного рішення суду адвокати повідомили журналістам, що, скоріше за все, до 25 вересня Коломойський не вноситиме заставу і перебуватиме у СІЗО, оскільки вважає рішення суду першої інстанції про обрання йому запобіжного заходу необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції.

Як повідомлялося, 2 вересня Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про призначення Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 жовтня з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 509 млн 960 тис. грн.

Коломойському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що упродовж 2013-2020 років він легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. За даними правоохоронців, було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості цього товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Раніше суд повторно арештував та передав до АРМА корпоративні права компанії “Укрнафтобуріння”, яка частково раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам.