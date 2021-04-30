На Харківщині повідомлено про підозру чорному лісорубу-рецидивісту

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 35-річному жителю Валківського району за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Ярослава Коптєва, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року один з місцевих жителів Валківського району, якого раніше притягали до відповідальності за незаконну вирубку лісу, знову вирубав дерева в лісозахисній смузі неподалік траси Київ — Харків — Довжанський.

Під час погрузки зрубаної деревини на вантажний автомобіль на місце вчинення злочину прибули прокурори Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури та попередили вивезення дерев, викликавши на місце події слідчо-оперативну групу відділу поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

У ході огляду місця події вилучено чотири зрублених дерева — 3 дуби та 1 клен, бензопили, паливно-мастильні речовини та транспорт, який використовувався для вирубки та перевезення деревини.

Сума шкоди, заподіяної територіальній громаді, складає 85 тис. грн.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Довідково: стосовно вказаного чоловіка до суду скеровано обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні за фактом скоєння аналогічного кримінального правопорушення — незаконної порубки лісу, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури