Незаконне поводження зі зброєю, зберігання наркоти, крадіжки: жителя Одещини викрили у кількох кримінальних злочинах
Зловмиснику вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
На початку вересня до поліції надійшло повідомлення від жительки Балтської ОТГ, що вулицею села прогулюється односельчанин з пістолетом. Поліцейські, що прибули за викликом, виявили нетверезого молодика, який мав при собі зброю. Її вилучили та скерували на експертизу, яка показала, що то сигнально-шумовий пристрій, виготовлений промисловим способом, у який саморобним способом були внесені конструктивні зміни, та відноситься до категорії нестандартної гладкоствольної вогнепальної зброї, придатної до проведення пострілів. Громадянин пояснив, що придбав вже перероблений пістолет кілька років тому у столиці і зберігав вдома без передбаченого законом дозволу.
На підставі ухвали суду в домоволодінні правопорушника був проведений обшук, під час якого в підсобному приміщенні поліцейські виявили більше 120 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено – канабісу, що було підтверджено експертними висновками. Зі слів фігуранта, він зірвав коноплі на околиці села, висушив, подрібнив і зберігав для власного вживання.
Під час досудового слідства поліцейські також встановили причетність громадянина до скоєння майнових злочинів. Скориставшись неуважністю персоналу, він двічі викрадав з полиць місцевого супермаркету міцні алкогольні напої, завдавши матеріальних збитків торговельному закладу на суму більше 900 гривень.
«На підставі зібраних доказів за сукупністю скоєного фігуранту повідомили про підозру у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, незаконному придбанні і зберіганні наркотичних засобів без мети збуту та таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій повторно в умовах воєнного стану. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України відповідно», – повідомив т.в.о. начальника відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції Олександр Табаков.
Досудове слідство у цьому кримінальному провадженні триває, процесуальне керівництво здійснюється Подільською окружною прокуратурою.
Подільське районне управління поліції ОдещиниTweet