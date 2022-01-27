Відкат за поставку запчастин до військової техніки — судитимуть офіцера ДПСУ на Луганщині

Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил скеровано до суду обвинувальний акт стосовно офіцера-прикордонника за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, начальник автомобільної та бронетанкової служби однієї з військових частин Державної прикордонної служби України, дислокованої на Луганщині, одержав від підприємця 100 тис грн за підписання накладних на поставку запчастин до військової техніки відповідно до укладених договорів. Він обіцяв і надалі сприяти підприємцю у співпраці з військовою частиною у разі отримання відкату.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора