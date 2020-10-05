В запорожском «Амсторе» мужчина проломил продавцу голову молотком

Жуткий инцидент произошел в Запорожье в воскресенье, 4 октября. В торговом центре «Амстор» мужчина напал на продавца и проломил ему голову молотком.

Происшествие прокомментировали в полиции, передает «ZаБор».

ЧП произошло вчера вечером в «Амсторе» на Шевченковском (по ул. Чаривная 74). Как рассказали очевидцы, около 17.00 мужчина молотком проломил голову сотруднице фирменного отдела Vodafone. Его тут же удалось обезвредить сотрудникам службы безопасности ТЦ «Амстор, они и вызвали полицию.

По словам очевидцев произошедшего, злоумышленник хотел украсть смартфон.

Девушку с проломленным черепом увезла карета скорой помощи. Мужэчину забрала полиция.

В полиции рассказали подробности происшествия.

Так, 4 октября в 17.20 в Шевченковский отдел полиции в Запорожской области с заявлением о преступлении обратилась женщина-продавец одного из магазинов по улице Победы, которая стала жертвой разбойного нападения.

По указанному адресу немедленно выехали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции Шевченковского отделения. Правоохранители установили, что неизвестный мужчина зашел в магазин гаджетов и попросил продавщицу показать ему мобильный телефон цене более семь тысяч гривен. Когда последняя взяла смартфон в руки, злоумышленник применил баллончик слезоточивого действия, ударил женщину-продавца по голове сумкой (в которой был молоток). После чего пытался выхватить из рук мобильный телефон, но не смог. Скрыться с места совершения преступления злоумышленнику помешали работники полиции.

По словам начальника Шевченковского отделения полиции Александра Гордиенко, в это время неподалеку от магазина находились оперативники отделения полиции, услышав крики о помощи задержали грабителя «на горячем». Им оказался местный житель 1974 года. Орудия совершения преступления — баллончик и молоток, который находился в сумке, правоохранители изъяли.

Потерпевшая 1996 года рождения с травмами головы доставлена ​​в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Его противоправные действия квалифицируются как разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение — ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос сообщение грабителю о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.