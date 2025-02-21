Жінку, яка пропонувала «допомогу» в виїзді за кордон, оштрафували на 300 тисяч

Хмельницький міськрайонний суд визнав громадянку винною у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 лютого.

У серпні 2023-го жінка дізналася від знайомої, що її зять хоче виїхати за кордон, щоб побачитися із дружиною і донькою. Обвинувачена сама написала йому і запропонувала допомогти. Чоловіка мали перереєструвати і поставити на облік в іншому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Хмельницькій області, що дало б змогу вирішити питання. За висновок військово-лікарської комісії про визнання його непридатним до військової служби треба було заплатити 10 тисяч доларів США.

Чоловік, розуміючи, що пропозиція незаконна, сам звернувся до Служби безпеки України і викрив злочин.

Обвинувачена говорила, що за 3000 доларів можна буде оформити відстрочку від призову на військову службу терміном до 6 місяців, але при зустрічі сказала, що не зможе про це домовитися. Натомість сказали дати їй 9 тисяч доларів. За ці гроші вона обіцяла через свого батька вплинути на військових посадових осіб для перереєстрації чоловік на облік в одному з ТЦК в Одеській області і вплинвти на членів військово-лікарської комісії щодо визнання чоловіка непридатним для військової служби. Того ж дня після передчі коштів жінку затримали.

Обвинувачена є донькою колишнього заступника військового комісара Хмельницького району. Її батько у судовому засіданні підтвердив, що мав великий професійний досвід військової служби, тому донька зверталась за порадами та розʼясненнями з приводу своїх знайомих.

У судовому засіданні жінка повністю визнала вину і щиро каялася. Суд помʼякшив квалфікацію її дій, виключивши вимагання. У підсумку її покарали штрафом у 329 тисяч гривень, що еквівалентно сумі отриманої неї неправомірної вигоди.