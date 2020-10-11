На столичном Подоле подожгли здание. Один из поджигателей задержан

В Киеве неизвестные подожгли дом в элитном районе Воздвиженка на Подоле. По словам очевидцев, группа неизвестных подбежала к одному из домов, облила фасад какой-то жидкостью, подожгла и убежала.

Момент поджога попал на видео, которое показал один из городских пабликов.

Сообщается, что патрульные, прибывшие на место инцидента, смогли задержать только одного члена группы.

По его словам, он живет неподалеку.

Адекватно объяснить мотивы своего поступка задержанный пока не смог.

«Возможно, ему помешали это сделать наркотические средства, которые нашли при нем — детали установит следствие», — говорится в сообщении. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»