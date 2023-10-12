Нацполіція викрила групу підпалювачів спецтехніки будівельної компанії

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Компанія здійснює свою діяльність у сфері будівництва та ремонту доріг. Двом учасникам угруповання вже повідомили про підозру, одному з них обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення 3 млн грн застави.

Задокументували злочинну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції. Встановлено, що зловмисники у Миколаєві знищили техніку для холодного фрезування «Фреза дорожня», яку компанія використовувала під час будівництва та ремонту доріг на території області.

нацполіція викрила групу підпалювачів спецтехніки будівельної компанії

За результатами подальших слідчо-оперативних заходів поліцейські відтворили обставини злочину. Відпрацьовується кілька версій, у тому числі – усунення бізнес-конкурентів на будівельному ринку.

Нацполіція викрила групу підпалювачів спецтехніки будівельної компанії

За даними слідства, до підпалу техніки в Миколаєві причетні троє громадян, двох із них вже ідентифікували. Це – мешканці Одеської області 33-х та 42-х років. Ділки заздалегідь готувалися до злочину: орендували машину, купили бензин, зробили розвідку місцевості, перевірили наявність можливих перешкод, а також прорахували маршрут відходу.

Нацполіція викрила групу підпалювачів спецтехніки будівельної компанії

Зловмисники орендували автівку в Одесі та вирушили до Миколаєва – місця знаходження спецтехніки, яку використовують під час будівництва доріг. У такий спосіб вони намагалися заплутати сліди своєї протиправної діяльності. Напередодні вчинення злочину обстежили територію парковки, перевірили наявність камер відеоспостереження та можливих свідків. Впевнившись у відсутності перешкод, наступної ночі двоє мешканців Одещини облили техніку бензином та підпалили, третій спільник чекав їх в авто.

Внаслідок підпалу машина для холодного фрезування знищена, тож власникові групі компаній завдано збитків на понад 10 млн грн.

Співробітники ДСР, ГСУ спільно з УСР в Одеській та Івано-Франківській областях провели 14 обшуків на території двох регіонів за місцями мешкання фігурантів і осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.

За результатами заходів двом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для встановлення особи третього фігуранта.

За клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора суд обрав одному з підозрюваних запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення 3 млн грн застави.

У межах кримінального провадження правоохоронці проводять заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до злочину, та притягнення їх до відповідальності.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 10-ти років у в’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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