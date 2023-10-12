нацполіція викрила групу підпалювачів спецтехніки будівельної компанії

Компанія здійснює свою діяльність у сфері будівництва та ремонту доріг. Двом учасникам угруповання вже повідомили про підозру, одному з них обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення 3 млн грн застави.

Задокументували злочинну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції. Встановлено, що зловмисники у Миколаєві знищили техніку для холодного фрезування «Фреза дорожня», яку компанія використовувала під час будівництва та ремонту доріг на території області.

За результатами подальших слідчо-оперативних заходів поліцейські відтворили обставини злочину. Відпрацьовується кілька версій, у тому числі – усунення бізнес-конкурентів на будівельному ринку.

За даними слідства, до підпалу техніки в Миколаєві причетні троє громадян, двох із них вже ідентифікували. Це – мешканці Одеської області 33-х та 42-х років. Ділки заздалегідь готувалися до злочину: орендували машину, купили бензин, зробили розвідку місцевості, перевірили наявність можливих перешкод, а також прорахували маршрут відходу.

Зловмисники орендували автівку в Одесі та вирушили до Миколаєва – місця знаходження спецтехніки, яку використовують під час будівництва доріг. У такий спосіб вони намагалися заплутати сліди своєї протиправної діяльності. Напередодні вчинення злочину обстежили територію парковки, перевірили наявність камер відеоспостереження та можливих свідків. Впевнившись у відсутності перешкод, наступної ночі двоє мешканців Одещини облили техніку бензином та підпалили, третій спільник чекав їх в авто.

Внаслідок підпалу машина для холодного фрезування знищена, тож власникові групі компаній завдано збитків на понад 10 млн грн.

Співробітники ДСР, ГСУ спільно з УСР в Одеській та Івано-Франківській областях провели 14 обшуків на території двох регіонів за місцями мешкання фігурантів і осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.

За результатами заходів двом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для встановлення особи третього фігуранта.

За клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора суд обрав одному з підозрюваних запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення 3 млн грн застави.

У межах кримінального провадження правоохоронці проводять заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до злочину, та притягнення їх до відповідальності.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 10-ти років у в’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України