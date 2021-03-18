На столичному Подолі поліції довелося рятувати 6-річну дівчинку від власної матері

Про жорстоке поводження із малолітньою поліцейським повідомили сусіди. Правоохоронці передали дівчинку лікарям, а подальшу її долю вирішуватимуть соціальні служби. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Вчора на спецлінію 102 від мешканців будинку на вулиці Осиповського надійшло повідомлення про те, що у сусідній квартирі на четвертому поверсі чутно крики дитини. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив екіпаж патрульної поліції та ювенальних поліцейських.

За інформацією старшого інспектора сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Євгенія Пастухова, правоохоронці спробували поспілкуватись із матір’ю дитини, але жінка у категоричній формі відмовилася відчиняти двері. Окрім цього, у помешканні були навстіж відчинені усі вікна, що створювало загрозу для життя та здоров’я дитини.

«Після кількох спроб потрапити у квартиру та отримання відмови, ми разом із працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій вирішили примусово відкрити двері. Коли ми зайшли всередину та поспілкувались із дівчинкою, то з’ясували, що вона вже декілька днів не відвідувала школи та упродовж дня нічого не їла. На місце викликали лікарів, які оглянули малолітню та у задовільному стані госпіталізували до лікарні. Подальшу долю дитини вирішуватимуть соціальні служби», — додав правоохоронець.

32-річну місцеву мешканку спеціалізована медична бригада госпіталізувала до медичного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Відділ комунікації поліції Києва