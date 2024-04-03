На столичні Оболоні правоохоронці затримали чоловіка за незаконне зберігання боєприпасів

Зловмисник зберігав гранати у гаражному боксі. Їх вилучили поліцейські під час санкціонованого обшуку. За вчинене Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Викрили поршника співробітники Оболонського управління поліції. Під час проведення санкціонованого обшук у гаражному приміщенні киянина правоохоронці вилучили 9 гранатометник пострілів, дві гранати РГД-5, гранату Ф-1 та запали.

Всі вилучені предмети направлено на експетне дослідження, а порушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1989 року народження.

За даним фактом слідчими слідчого відділу територіального управління поліції, за погодження Оболонської окружної прокуратури, правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва