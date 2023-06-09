На столичному Харківському масиві затримали двох шахраїв

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Один зловмисник обманом заволодів мобільним телефоном у військовослужбовця, а інший виманив золоті прикраси у продавця кафе. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Аферистам загрожує до трьох років позбавлення волі.

На початку травня до чергової частини Дарницького управління поліції надійшли дві заяви про вчинення шахрайства. В першому випадку до правоохоронців звернувся військовий ЗСУ та повідомив, що на вулиці Харківське шосе невідомий попросив здійснити нібито важливий дзвінок та зник разом з телефоном.

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В другий події допомоги поліції потребувала продавчиня кав’ярні на вулиці Срібнокільська. Дівчина розповіла про чоловіка, який відрекомендувався ювелірним майстром та під приводом ремонту заволодів золотими прикрасами.

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Начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак повідомив, що в обох випадках оперативники відділу кримінальної поліції із залучення фахівців сектору кримінального аналізу територіального підрозділу ретельно вивчили відеозаписи камер спостереження та встановили повні обставини правопорушень:

«Згодом ми встановили особи підозрюваних та затримали їх. Телефоном заволодів раніше судимий за грабіж та зберігання наркотиків 40-річний мешканець Черкащини, а золоті прикраси виманив 43-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції проводяться досудові розслідування по розпочатим раніше кримінальним провадженням за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

«За погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. В рамках досудового розслідування ми перевіряємо підозрюваних на причетність до інших правопорушень», – додав очільник кримінальної поліції.

Відділ комунікації поліції Києва

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