На столичному Харківському масиві затримали двох шахраїв

Один зловмисник обманом заволодів мобільним телефоном у військовослужбовця, а інший виманив золоті прикраси у продавця кафе. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Аферистам загрожує до трьох років позбавлення волі.

На початку травня до чергової частини Дарницького управління поліції надійшли дві заяви про вчинення шахрайства. В першому випадку до правоохоронців звернувся військовий ЗСУ та повідомив, що на вулиці Харківське шосе невідомий попросив здійснити нібито важливий дзвінок та зник разом з телефоном.

В другий події допомоги поліції потребувала продавчиня кав’ярні на вулиці Срібнокільська. Дівчина розповіла про чоловіка, який відрекомендувався ювелірним майстром та під приводом ремонту заволодів золотими прикрасами.

Начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак повідомив, що в обох випадках оперативники відділу кримінальної поліції із залучення фахівців сектору кримінального аналізу територіального підрозділу ретельно вивчили відеозаписи камер спостереження та встановили повні обставини правопорушень:

«Згодом ми встановили особи підозрюваних та затримали їх. Телефоном заволодів раніше судимий за грабіж та зберігання наркотиків 40-річний мешканець Черкащини, а золоті прикраси виманив 43-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції проводяться досудові розслідування по розпочатим раніше кримінальним провадженням за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

«За погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. В рамках досудового розслідування ми перевіряємо підозрюваних на причетність до інших правопорушень», – додав очільник кримінальної поліції.

Відділ комунікації поліції Києва