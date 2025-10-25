ВАКС конфіскував понад ₴400 млн у колишнього очільника МВС часів Януковича

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо накладення санкцій на колишнього міністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталія Захарченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.

Деталі справи

Як повідомили у ДБР, рішенням суду в дохід держави стягнуто шість об’єктів нерухомості, серед яких:

дві квартири у Києві,

корпоративні права,

грошові кошти на банківських рахунках.

Загальна вартість конфіскованого майна перевищує 400 млн гривень.

Санкції застосовано відповідно до пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції” – як захід, спрямований на недопущення використання активів осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

Справа Захарченка

Віталій Захарченко є фігурантом кількох кримінальних проваджень, які розслідує Державне бюро розслідувань. Частину з них уже передано до суду.

Колишньому міністру інкримінують державну зраду, створення злочинної організації, організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після Революції гідності він втік до Росії, де поширював російську пропаганду та виправдовував агресію проти України.

Колишній посадовець публічно підтримував окупацію українських територій, за що у 2021 році проти нього ввели санкції (діють до 2034 року).

За даними Державного бюро розслідувань, у 2022 році Захарченко намагався схилити українських посадовців до співпраці з ворогом, обіцяючи високі посади в окупаційних органах влади.

У межах цих розслідувань слідчі ДБР арештували майно ексчиновника на понад 1,4 млрд гривень. Робота зі стягнення решти активів триває.

За даними слідства, Захарченко перебуває у міжнародному розшуку та переховується на території Росії.