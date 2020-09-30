Напад на касирку «Швидко гроші» – обвинувальний акт направлений до суду

Полтавською обласною прокуратурою затверджено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного жителя Кременчука, якому інкримінують розбій, спрямований на заволодіння чужим майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та умисне вбивство з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 20 червня цього року у Кременчуці чоловік наніс 35-річній касирці установи «Швидко гроші» не менше 8 ударів молотком по голові, забрав із сейфа понад 24 тис. грн, мобільний телефон потерпілої і зник. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень наступного дня жінка померла в реанімаційному відділенні лікарні. Зловмисника правоохоронці затримали 24 червня. Наразі він перебуває під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури