На Сумщині взято під варту чоловіка, який позбавив життя вітчима

За клопотанням слідчого та прокурора Шосткинської окружної прокуратури рішенням суду 32-річному підозрюваному в умисному вбивстві вітчима обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась у селищі Вороніж Шосткинського району 24 січня 2025 року. Підозрюваний разом зі своїм вітчимом влаштували застілля, яке закінчилось суперечкою, під час якої, втративши контроль, пасинок спочатку наніс вітчиму удар кулаком в обличчя, а потім схопив ніж і щонайменше чотири рази вдарив його в область грудей. Від отриманих ран 51-річний потерпілий помер на місці події.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура