На Стрийщині екскаватор збив електроопору, вбивши чоловіка (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня, близько 19.00, на вулиці Наливайка у селі Либохори Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час виконання будівельних робіт екскаватор під керуванням 27-річного мешканця Івано-Франківської області зачепив стрілою лінію електромережі. Внаслідок цього бетонний стовп, що її тримав, впав на власника подвір’я , 56-річного львів’янина.

Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області