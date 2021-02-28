На Стрийщині зловмисник наніс тяжкі тілесні ушкодження чоловіку

Як встановили правоохоронці, потерпілий отримав кілька ножових поранень під час конфлікту, який виник через зауваження перехожого про неправильно, на його думку, припаркований автомобіль.

25 лютого на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району під час конфлікту був тяжко поранений місцевий мешканець.

За вказаною адресою негайно виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що близько 19.10 перехожий зробив потерпілому, 31-річному місцевому мешканцю, зауваження щодо того як той припаркував свій автомобіль. Між чоловіками зав’язалась словесна перепалка, що переросла у бійку, під час якої пішохід завдав водію кількох ударів ножем, після чого втік. В подальшому медики діагностували у пораненого, зокрема, «різані рани обличчя, руки, ноги та проникаюче поранення в ділянці живота».

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 23-річний місцевий мешканець. 26 лютого слідчі повідомили йому про підозру у вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області