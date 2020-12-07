На Сумщині брат убив брата

В Охтирці під час домашньої сварки брат наніс братові тілесні ушкодження, від яких той помер, а потім намагався приховати злочин.

Вранці п’ятого грудня до Охтирського відділу поліції звернувся 46-річний місцевий житель та повідомив про смерть брата. Як пояснив правоохоронцям чоловік, його 51-річний брат увечері третього грудня прийшов напідпитку додому, зачинився в своїй кімнаті, і весь наступний день з кімнати не виходив. А незабаром з кімнати брата почав відчуватися трупний запах.

Слідчо-оперативна група поліції, прибувши за вказаною адресою й справді виявила в одній з кімнат будинку мертвого чоловіка. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Судово-медичний експерт, досліджуючи тіло померлого, з’ясував, що смерть чоловіка була насильницькою: на голові загиблого виявили характерні травми, спричинені важким твердим предметом.

Під підозру відразу ж потрапив молодший брат загиблого, який не став довго відпиратися і зізнався, що кілька днів тому, між ним та старшим братом під час сварки через алкогольні напої стався конфлікт, в ході якого він спричинив йому кілька ударів молотком по голові. Брат спочатку впав, а потім піднявся і пішов у свою кімнату, зачинився у ній з середини та помер.

Слідчим відділення Охтирського відділу поліції чоловікові вже повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області