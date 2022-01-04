На Сумщині чоловік убив знайомого та спалив тіло в автомобілі

Нагадаємо, вранці 3 січня, від диспетчера ДПРЧ до Роменського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Пригородській у м. Ромни горить авто. По прибуттю поліції на місце виклику було встановлено, що біля річки Роменка знаходиться згорілий автомобіль марки ВАЗ — 2107, а в його салоні обгоріле тіло людини.

На місце події прибуло керівництво ГУНП в Сумській області, представник місцевої прокуратури, слідчо-оперативна группа поліції, криміналістична лабораторія ГУНП, кінологи.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Вбивство» Кримінального кодексу України.

Під час проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих заходів, направлених на встановлення особи загиблого та обставин його загибелі, протягом кількох годин у місті Ромни було встановлено громадянина, який є причетним до скоєння вбивства. Ним виявився 51-річний місцевий житель.

Попередньо встановлено, що чоловіки знали один одного. Востаннє вони спілкувалися 31 грудня вдома у загиблого. Тоді, попередньо, між ними стався конфлікт, у ході якого молодший чоловік спричинив старшому, 68-річному своєму знайомому ушкодження несумісні з життям.

Щоб приховати сліди злочину роменчанин погрузив тіло вбито в автомобіль, який належав загиблому, та в нічний час вивіз до річки, подалі від людських очей, облив легкозаймистою речовиною та підпалив.

Наразі зловмисника затримали поліцейські і проводять з ним слідчі дії. Чоловікові згідно з ч. 1 ст. 115 «Вбивство» Кримінального кодексу України за умисне вбивство може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області