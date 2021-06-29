На Сумщині чоловік вбив жінку через відмову дати алкоголь

Сумською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Лебедин, який у стані алкогольного сп’яніння жорстоко вбив пенсіонерку (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, чоловік, який проживав у пенсіонерки спільно з братом, після вжиття алкогольних напоїв вимагав у літньої жінки ще алкоголю. Через її відмову він наніс удар пляшкою по голові, а потім шість ударів ножем у шию, голову та серце, від яких потерпіла померла.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №3 Сумського районного управління поліції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури