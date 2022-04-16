Кіберполіція Хмельниччини викрила розробника пропагандистських вебресурсів

Вебсайти, на яких агітували за «руський мир», правоохоронці заблокували. Розробнику ресурсів може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Правопорушення викрили кіберполіцейські Хмельниччини спільно зі слідчими Хмельницького районного управління поліції.

48-річний чоловік у власній оселі встановив серверне обладнання, на якому адміністрував створені вебресурси. На сайтах розробник розміщував публікації на підтримку росії, окупаційних адміністрацій, збройних формувань, а також виправдовування так званої «спеціальної військової операції» на території України.

Аудиторія читачів проросійських ресурсів, складала понад 350 тисяч користувачів щорічно.

Загальний об’єм пропагандистського контенту становив близько 100 терабайтів інформації, зокрема фото- та відеоматеріали щодо комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, фото на підтримку дій незаконних збройних формувань та держави-агресора, просування ідей створення так званої «новоросії» і федералізації та популяризація «руського миру» тощо.

За місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання, носії інформації та мобільні пристрої, що використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Фігуранту може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

У проведенні оперативних заходів також брали участь працівники СБУ у Хмельницькій області.

Національна поліція України