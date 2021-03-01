На Сумщині чоловік зарізав брата

До поліції надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої» про отримання ножового поранення 37-річним чоловіком.

Виїздом на місце події встановлено, що того дня, під час спільного вживання алкогольних напоїв, між братами виникла сварка. У ході якої один з них, не втримавши агресії, схопився за ножа та вдарив ним свого противника.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Тривають слідчі дії. // Вартові еспресо