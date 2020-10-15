На Сумщині чоловіка затримали за вимагання грошей у «боржника»

Раніше судимий чоловік під приводом вигаданого боргу вимагав у жителя Сумського району 17 тисяч гривень. Як встановили працівники Сумського районного відділу поліції, зловмисник не лише «збирав» гроші, а й намагався впливати на криміногенну обстановку.

Починаючи з серпня місяця, 36-річний сумчанин, який час від часу проживає в одному з сіл Сумського району, вимагав у одного зі своїх знайомих гроші.

Приводом для цього став вигаданий борг – він запевняв, що чоловік позичив у нього 17 тисяч гривень і довгий час не віддає. Окрім того, заволодівши документами так званого «боржника», зловмисник оформив на нього кредит. Доведений до відчаю погрозами убивства, чоловік не витримав і звернувся за допомогою до поліції.

В поліції відкрили кримінальне провадження, в рамках якого розпочали збір доказової бази, тож подальші події в цій ситуації розгорталися вже під контролем правоохоронців.

Тринадцятого жовтня працівники Сумського районного відділу поліції за силової підтримки КОРДівців затримали зловмисника під час передачі йому 3000 гривен.

«Затриманий громадянин поводив себе зухвало, і навіть у присутності правоохоронців сипав на адресу боржника погрозами, — коментує ситуацію Вадим Теличко, начальник Сумського районного відділу поліції. — Під час санкціонованих обшуків слідчі та оперативники у нього вдома вилучили предмет, схожий на пістолет, набої та кількасот доларів США. Ймовірну зброю направили на експертне дослідження, за результатами якої буде вирішене питання про притягнення зловмисника до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами».

Поки що чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України,йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України. Працівники прокуратури та поліції готують матеріали до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі перевіряють чоловіка на причетність до інших злочинів, скоєних на території міста та району, і встановлюють коло можливих його співучасників. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області