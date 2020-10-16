На Сумщині директор ТОВ підозрюється в заволодінні ₴340 тис. бюджетних коштів

Конотопською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру директорові Товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння 340 тис. грн бюджетних коштів (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у грудні 2018 року між зазначеним Товариством з обмеженою відповідальністю та одним із підрозділів Конотопської районної державної адміністрації укладено договір підряду на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території школи в Конотопському районі.

У подальшому директор Товариства, попри визначену договірну ціну, звернувся до посадовця з пропозицією внести зміни до проєктно-кошторисної документації, завищивши вартість будівельних робіт. Посадовець погодився, відтак було безпідставно збільшено вартість кошторисних норм та матеріальних ресурсів на 341 343 грн.

Протиправну діяльність посадовця викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Конотопським відділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Слід зазначити, що стосовно посадовця Конотопської районної державної адміністрації, службова недбалість якого призвела до заподіяння державі матеріальної шкоди на загальну суму понад 340 тис. грн, обвинувальний акт направлено до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прокуратура сумської області