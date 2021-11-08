На Сумщині двох осіб затримали за вимагання коштів з підприємців та посадовців

Слідчі відділення поліції № 1 (м. Тростянець) спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури припинили діяльність осіб, які упродовж кількох місяців прикривалися фейковими посвідченнями співробітників спецслужби та зв’язками з керівництвом Служби безпеки України й вимагали гроші з посадовців та підприємців Сумщини.

Як встановили працівники поліції, за грошову винагороду, псевдопосадовці обіцяли уникнення від кримінальної відповідальності за вигадані правопорушення.

Зокрема, задокументовано, як один із чоловіків вимагав тисячу доларів у підприємця. Водночас діючи за попередньою змовою, зловмисники вимагали 12,5 тисяч доларів США у посадовця держпідприємства за непритягнення до кримінальної відповідальності.

6 листопада співробітники поліції затримали вказаних осіб у м. Тростянець, під час одержання від потерпілого частини обумовленої суми в розмірі 5 тисяч доларів США.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури вже повідомили про підозру 37-річному сумчанину та 48-річному мешканцю міста Тростянець за фактом вимагання коштів (ч. 2 ст. 189 КК України).

Наразі вони затримані в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які постраждали від протиправних дій підозрюваних, а також інші особи, які можуть бути причетні до вимагання коштів. За результатом зібраних доказів буде вирішено питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних.

Відділ комунікації поліції Сумської області