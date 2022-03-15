У Шевченківському районі столиці чоловік до смерті побив товариша
На час слідства правопорушник перебуватиме під вартою. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.
До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий побив чоловіка в будинку на провулку Михайлівському. На місце події прибула слідчо-оперативна група аби задокументувати злочин.
Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці провели невідкладні слідчі дії та затримали жителя Київщини, 1988 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:
«Зловмисник, перебуваючи у бойлерному приміщенні будинку, посварився зі своїм знайомим. На ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин фігурант умисно наніс удари кулаками та ногами опоненту в живіт, груди та шию. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер».
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За клопотанням слідчого погодженого із прокурором, керівником Шевченківської окружної прокуратури м. Києва прийнято рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваному — тримання під вартою. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet