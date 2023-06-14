Вбивцю жителя Вінницького району засудили до 10 років позбавлення волі
Конфлікт, який виник між чоловіками під час застілля, призвів до трагедії. Підсудний побив потерпілого та залишив його на вулиці помирати. Суд першої інстанції визнав підсудного винним у вчиненні інкримінованому йому злочині та засудив до 10 років позбавлення волі.
Злочин стався 6 січня 2020 року у селі Вінницькі Хутори. Досудовим розслідуванням встановлено, що між двома чоловіками під час застілля виник конфлікт.
З’ясування стосунків переросло у бійку. 36-річний підсудний руками та ногами побив потерпілого і залишив на вулиці біля будинку. Від отриманих ушкоджень він згодом помер.
На початку червня Вінницький районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном – 10 років.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet