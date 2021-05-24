У Херсоні ще 12 років ув’язнення отримав рецидивіст за розбійний напад на сім’ю

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури засуджено 54-річного чоловіка, який у 2016 році скоїв напад на сім’ю із застосування насильства та вимаганням коштів.



У суді доведено, що неодноразово судимий за тяжкі злочини житель тимчасово окупованої території АР Крим, перебуваючи у Херсоні, проник до будинку місцевих мешканців, де погрожуючи господарям ножем забрав у них 7 тис. грн та інше майно. Крім того, продовжуючи злочинні дії, нападник, застосовуючи психологічний тиск, вимагав та отримав від потерпілих ще 7,5 тис. дол. США.

Вироком Херсонського міського суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 та ч. 3 ст. 189 КК України, та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили зловмисник утримуватиметься під вартою.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури