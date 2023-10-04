вирішив конфлікт побиттям: в одесі поліцейські затримали 32-річного чоловіка за спричинення тяжких тілесних ушкоджень товаришу

39-річного потерпілого доставили до лікарні непритомним з закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток черепа. Зловмиснику ж повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Подія сталася ввечері на вулиці Мечникова. Поліцейські попередньо встановили, що чоловіки деякий час мешкали разом у підвальному приміщенні однієї із багатоповерхівок і неодноразово конфліктували на побутовому ґрунті. Чергова сварка сталася у дворі будинку, під час якої молодший за віком містянин вдарив старшого товариша кулаком в обличчя, той втратив рівновагу та впав на землю. Зловмисник втік, а потерпілому перехожі викликали «швидку».

В ході слідства співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 встановили правопорушника та наступного дня затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у скоєнні правопорушення, що кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, а саме в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. За цей злочин санкція передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – повідомив заступник начальника територіального підрозділу поліції Павло Гавришко.

Одеське районне управління поліції № 1