У Києві стріляли в заступника голови АРМА, він госпіталізований

У Києві скоєно замах на Володимира Павленка, заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) — в нього стріляли з вогнепальної зброї невідомі. Чиновник отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомила АРМА в Facebook .

Зараз він знаходиться в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.

«АРМА сподівається на максимально швидку і дієву реакцію правоохоронних органів щодо встановлення, затримання і покарання зловмисників». // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»