На Сумщині мати викинула малюка до туалету

У Середино-Будському районі Сумської області 35-річна жінка народила та викинула до туалету немовля.

Для місцевої мешканки це була небажана вагітність, через що вона приховувала її від односельчан. Усім навколо вона говорила, що у неї болить печінка, тому й живіт такий великий.

Хто батько дитини, вона не знала. Після пологів, які пройшли у туалеті, вона жорстоко позбавилася від дитини, залишивши її помирати у нечистотах.

Але потім мати вирішила поховати дитину. Разом з односельчанином вона дістала малюка, омила його, загорнула у простирадло та закопала у кущах.

Цей горбок землі з трухлявим хрестом і помітили місцеві мешканці. Вони повідомили про жахливу знахідку до поліції.

Горе-матері та її помічнику загрожує в’язниця. // ФАКТИ

Горе-матері та її помічнику загрожує в’язниця.