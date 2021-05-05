На Сумщині поліцейські за дві години розкрили три вбивства

Працівники поліції оперативно встановили особи зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У першому випадку, до поліції Сум зателефонувала жінка та повідомила, що її подруга давно не виходить на зв’язок. А зараз із її квартири лунають дивні крики. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.

Потрапивши до квартири сумчанки, поліцейські побачили на підлозі її тіло без ознак життя. Під час огляду тіла жінки експерти виявили тілесні ушкодження, які й стали причиною смерті.

Як з’ясували працівники поліції, між 49-річною жінкою та її співмешканцем виникла словесна сварка. Під час якої 43-річний чоловік підхопився та почав наносити удари руками та ногами по тілу співмешканки.

У другому випадку, на спеціальну лінію «102» зателефонувала мешканка села Могриця та повідомила, що її співмешканець помер. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили на тілі чоловіка ножові поранення в області грудної клітини та живота. Працівники поліції розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на з’ясування всіх обставин події.

Встановлено, що між жінкою та чоловіком під час «застілля» виник конфлікт. У ході якого вони спочатку посперечались, а згодом ущент розсварились. Однак жінка вирішила залишити «останнє слово» за собою. Для чого й скористалася ножем.

У третьому випадку події відбувалися у місті Лебедин. Там 25-річний чоловік, не втримавши агресії, взяв до рук скляну пляшку та ударив нею 79-річну знайому по голові. А потім, побачивши кухонний ніж, заподіяв декілька ударів ним у шию. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

«Наразі співробітники управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу, слідчі поліції затримали трьох громадян, які причетні до даних злочинів, — розповідає Валерій Строкач, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області. – Зловмисникам 43, 39 та 25 років. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру».

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Вбивство» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області