На Сумщині поліція розслідує вбивство та самогубство

В Охтирці чоловік до смерті забив свою співмешканку, а коли зрозумів, що скоїв злочин, наклав на себе руки.

Вчора на спеціальну лінію поліції 102 зателефонував 37-річний житель Охтирського району, та повідомив, що його приятель вже два дні не виходить з хати на вулицю, а сам будинок закритий на запірний пристрій з середини.

Поліцейські виявили в хаті двох мертвих людей – повішеного чоловіка і жінку зі слідами побоїв на тілі.

Попередньо з’ясовано, що 42-річний мешканець районного центру посварившись зі своєю 54-річною співмешканкою жорстоко побив її, спричинивши жінці тілесні ушкодження тулубу та голови.

Від отриманих ушкоджень жінка померла, а чоловік, коли зрозумів, що за злочин доведеться відповідати, наклав на себе руки, скоївши самогубство.

У поліції відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 «Вбивство» КК України (з позначками умисне вбивство і самогубство) та розпочали слідство. // Вартові еспресо