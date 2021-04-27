На Сумщині судитимуть двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на пенсіонера

Сумською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів Сумського району, які скоїли розбійний напад на пенсіонера.

Подія сталась 20 лютого 2021 року в одному із сіл Сумського району. Двоє чоловіків, озброївшись сокирою, прийшли до будинку самотнього пенсіонера. Коли господар відчинив двері, він отримав удар кулаком в обличчя, після чого його заштовхали в будинок та, погрожуючи сокирою відрубати голову, щоб пенсіонер не чинив опору, нападники обшукали будинок. У тумбочці вони знайшли гаманець, в якому потерпілий зберігав свої заощадження – 1 тис. 800 грн.

Упродовж декількох годин нападники періодично наносили потерпілому удари по обличчю рукою та сокирою по руці. Однак ніяких цінностей у будинку більше не знайшли. Тікаючи, вони забрали із собою ще бензопилу та електричну плитку.

Одному із нападників 30 років, до цього він вже був 5 разів судимий, його спільнику – 57 років, до кримінальної відповідальності він притягався 8 разів. На вирок суду обвинувачені чекають за гратами. Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло) КК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Сумська обласна прокуратура