На Сумщині судитимуть касира, яка привласнила 273 тисяч

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Охтирською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жительки Тростянецького району, яка привласнила чужі кошти.

За даними слідства, обвинувачена працювала касиром у компанії, яка надає послуги експрес-доставки.

На Сумщині судитимуть касира за привласнення 273 тисяч

Фото ілюстративне 

Маючи доступ до отриманої готівки для подальшого її переказу, зарахування на рахунки отримувачів тощо, жінка привласнила 273 тис. 817 грн. З отриманими протиправним шляхом коштами підозрювана вчиняла фінансові операції, зокрема, використала для погашення попередньо отриманих кредитів.

Дії вже колишнього касира кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна, що перебувало у її віданні, вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209, (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Як повідомила пресслужба обласної прокуратури, досудове слідство проведено Тростянецьким відділенням поліції Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області. // sumy.today

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