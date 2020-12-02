На Сумщині судитимуть касира, яка привласнила 273 тисяч
Охтирською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жительки Тростянецького району, яка привласнила чужі кошти.
За даними слідства, обвинувачена працювала касиром у компанії, яка надає послуги експрес-доставки.
Маючи доступ до отриманої готівки для подальшого її переказу, зарахування на рахунки отримувачів тощо, жінка привласнила 273 тис. 817 грн. З отриманими протиправним шляхом коштами підозрювана вчиняла фінансові операції, зокрема, використала для погашення попередньо отриманих кредитів.
Дії вже колишнього касира кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна, що перебувало у її віданні, вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209, (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Як повідомила пресслужба обласної прокуратури, досудове слідство проведено Тростянецьким відділенням поліції Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області. // sumy.todayTweet