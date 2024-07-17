За неодноразове зґвалтування малолітньої жителю Житомирщини загрожує від 15 років до довічного ув’язнення

Ювенальний прокурор Звягельської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом зґвалтування малолітньої дівчинки, вчиненого повторно, та за фактом вчинення дій сексуального характеру стосовно неповнолітньої (ч. ч. 4,6 ст. 152, ч. 1 ст. 155 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 69-річний житель Звягельського району неодноразово ґвалтував малолітню дівчинку.

Він часто бував вдома у потерпілої, допомагав її матері по господарству. А потім відвозив дитину у сусіднє село до себе додому, нібито також для виконання легких господарських робіт. Там, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, ґвалтував її.

На початку скоєння злочину дівчинці було 13 років. Обвинувачений скоював дії сексуального характеру стосовно потерпілої протягом жовтня 2022 – лютого 2024 років.

Про дії кривдника згодом дізналися у школі та повідомили матері, яка й звернулася до правоохоронців.

Зауважимо, що допит потерпілої проводився у Зеленій кімнаті (за методикою міжнародних стандартів поводження з неповнолітніми у кримінальному провадженні).

Досудове розслідування проводив Звягельський райвідділ поліції.

У 2022 році чоловік був засуджений за колабораціонізм, а саме, публічне заперечення здійснення збройної агресії рф проти України.

Відповідно до суворішої статті 152, ч. 6, за скоєний злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури