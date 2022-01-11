На Сумщині взято під варту чоловіка, який позбавив життя рідну матір

За клопотанням слідчого та прокурора Шосткинської окружної прокуратури рішенням суду 6 січня 2022 року 39-річному підозрюваному в нанесенні смертельних ушкоджень матері обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прав на заставу.

Мова йде про трагедію, що сталась 4 січня 2022 року в с. Орлівка на Ямпільщині. У вечірній час до 61-річної жінки прийшли в гості сусідка та знайомий. До компанії також приєднались сини господині будинку. Після застілля та спільного вживання спиртних напоїв між матір’ю та її старшим сином сталася сварка у ході якої він дерев’яним стільцем наніс її не менше 5 ударів по тулубу. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура