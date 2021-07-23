На Сумщині з підприємства стягнуть ₴2,3 млн. збитків, заподіяних довкіллю

Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію Конотопської окружної прокуратури та залишив без змін рішення Господарського суду Сумської області, яким з комунального підприємства «Водоканал Білопілля» стягнуто до спеціальних фондів державного та місцевого бюджетів 2,3 млн грн збитків, заподіяних довкіллю. При цьому Апеляційну скаргу підприємства залишено без задоволення.

Раніше під час реалізації представницьких повноважень прокуратурою встановлено, що підприємство упродовж 2018-2019 років здійснювало забір підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами.

З метою захисту державних інтересів у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів прокуратура звернулась до суду про стягнення збитків. Судом першої інстанції позов прокуратури задоволено повністю. Однак Комунальне підприємство звернулось до апеляційного суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури