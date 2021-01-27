На Сумщині заступника голови ОТГ затримали на хабарі у 2000 доларів

Неправомірну вигоду чоловік вимагав від підприємця за видачу дозвільних документів.

У вівторок, 26 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали посадовця в службовому кабінеті.

2000 доларів США неправомірної вигоди вимагав та отримав заступник голови однієї з об’єднаних територіальних громад Роменського району. За цю суму посадовець повинен був посприяти в отриманні дозволу на розміщення зовнішньої реклами — біл-бордів.

Поліцейські затримали посадову особу у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення заступникові голови ОТГ про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України