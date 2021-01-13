На Сумщині затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві та угоні авто

Лише декілька годин знадобилося працівникам поліції аби викрити та затримати чоловіка, який вбив пенсіонерку та заволодів чужим транспортним засобом. Наразі зловмиснику вже оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Сьогодні, близько 04.00 години ранку, в Тростянці, 38-річний чоловік, наніс тілесні ушкодження своїй 79-річній бабусі, з якої спільно проживав. Від отриманих травм жінка померла.

Двома годинами пізніше, йдучи однією з вулиць міста, зловмисник побачив автомобіль Опель, який стояв із заведеним двигуном, в той час як його 34-річний власник зачиняв ворота. Тож довго не роздумуючи, правопорушник сів до транспортного засобу та, зачинившись у ньому, поїхав у невідомому напрямку.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділення поліції № 1 (м. Тростянець) виявили його у Тростянецькому районі.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області