На Сумщині затримали підозрюваного у розбійному нападі на ювелірну крамницю

Співробітники управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу поліції області, Шосткинського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури, викрили 47-річного чоловіка у розбійному нападі на ювелірну крамницю та заволодінні золотими виробами майже на пів мільйона гривень.

Зранку 31 жовтня у Шостці невідомий чоловік в чорній масці та темних окулярах зайшов до ювелірного магазину і, погрожуючи персоналу предметом, схожим на рушницю, заволодів виробами із золота на суму майже пів мільйона гривень. Після чого втік.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний житель м. Шостка.

Під час обшуку в нього вилучено викрадені ювелірні вироби. На даний час вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій».

Відділ комунікації поліції Сумської області