На Сумщині затримали зловмисника, який переховувався після вчинення розбійного нападу

Минулого тижня у Кролевці двоє зловмисників скоїли розбійний напад на 47-річного підприємця та його дружину.

Місцеві правоохоронці оперативно затримали одного з нападників, другий втік. Останнього затримали сьогодні у Харкові — для цього знадобились спільні зусилля працівників Департаменту карного розшуку, департаменту внутрішньої безпеки, слідчого управління, управління карного розшуку та управління стратегічних розслідувань ГУНП в Сумській області.

В поліції під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури за фактом правопорушення відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст. 187 КК України «Розбійний напад» та розпочали досудове розслідування.

«Завдяки спільним оперативним діям працівників поліції Сумщини та Харківщини вдалося встановити особу другого з нападників, а також його місце перебування. 39-річний чоловік переховувався у Харкові, на приватній адресі, — коментує ситуацію Валерій Строкач, заступник начальника ГУНП в Сумській області. — Зловмисника затримали наші оперативники та слідчі за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД».

«Наразі йому оголосили підозру у вчиненні розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Особлива цинічність даного злочину полягає в тому, що обидва нападники у своєму минулому мали відношення до правоохоронних органів, добре знали специфіку розслідування таких справ, а тому заздалегідь готувались і доклали всіх зусиль, аби залишитися невикритими».

Проте правоохоронці зібрали й нині мають всі необхідні докази причетності обох затриманих до розбійного нападу на кролевецького підприємця.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

Відділ комунікації поліції Сумської області