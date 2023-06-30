На Сумщині чоловік організував схему ухилення від мобілізації та сприяв незаконному переправленню осіб через держкордон

Проведеними оперативними заходами працівники управління міграційної поліції ГУНП в Сумській області, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, у взаємодії з Сумським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України встановили особу 53-річного чоловіка, який організував схему ухилення від мобілізації та сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

У ході слідства правоохоронці встановили, що підозрюваний після введення на території України воєнного стану, маючи зв’язки у відповідних установах, організовував військовозобов’язаним особам виготовлення медичної та військової документації, згідно якої їм було надано відстрочку від проходження військової служби через незадовільний стан здоров’я, з можливістю подальшого виїзду за межі України.

На даний час задокументовано факт оформлення одного пакету підроблених документів за 1 тисячу євро, однак досудове розслідування триває, в рамках якого перевіряються дії медичних працівників, які надавали висновки про незадовільний стан здоров’я. Більш того, правоохоронці перевірять законність оформлення документації іншими військовозобов’язаними, які отримали відстрочку.

Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27/ч. 3 ст. 369 (підбурювання до надання неправомірної вигоди) та ч.3 ст. 332 (сприяння у незаконному переправленні осіб через кордон) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області